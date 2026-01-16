В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мужчина, танцевавший в вагоне столичного метро в ластах, получил четверо суток административного ареста, сообщили в пресс-службе главка МВД.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина, находившийся в метро в экипировке для плавания, под громкую музыку танцевал на платформах станций и в вагоне движущегося поезда, чем грубо нарушал правила пользования Московским метрополитеном", — говорится в релизе.
Личность нарушителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения. Вскоре 33-летнего москвича задержали на Новгородской улице.
"Погружение под воду и спуск под землю — это разные вещи", — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчина пытался оправдать свои действия съемкой ролика для соцсетей. Тем не менее на него составили административные протоколы по статьям о нарушении требований транспортной безопасности и правил пользования метрополитеном.