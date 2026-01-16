Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 16.01.2026 (обновлено: 13:18 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/moskva-2068277617.html
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах
Мужчина, танцевавший в вагоне столичного метро в ластах, получил четверо суток административного ареста, сообщили в пресс-службе главка МВД. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:09:00+03:00
2026-01-16T13:18:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068277172_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_ee800b82dfda3ecb52f80343941b1931.jpg
https://ria.ru/20251223/primore-2064103043.html
https://ria.ru/20260113/zhitel-2067510935.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068277172_249:0:1126:658_1920x0_80_0_0_4e378ae47803fcb27fc47c3f51c6143c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский метрополитен
В Москве арестовали мужчину, танцевавшего в вагоне метро в ластах

В Москве арестовали на 4 суток танцевавшего в вагоне метро в ластах мужчину

© МВД МедиаКадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© МВД Медиа
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мужчина, танцевавший в вагоне столичного метро в ластах, получил четверо суток административного ареста, сообщили в пресс-службе главка МВД.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина, находившийся в метро в экипировке для плавания, под громкую музыку танцевал на платформах станций и в вагоне движущегося поезда, чем грубо нарушал правила пользования Московским метрополитеном", — говорится в релизе.
Автомобиль Subaru Impreza кружит вокруг новогодней ели на площади Партизанска в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Приморье арестовали дрифтера, кружившего вокруг новогодней ели
23 декабря 2025, 15:09
Личность нарушителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения. Вскоре 33-летнего москвича задержали на Новгородской улице.
"Погружение под воду и спуск под землю — это разные вещи", — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчина пытался оправдать свои действия съемкой ролика для соцсетей. Тем не менее на него составили административные протоколы по статьям о нарушении требований транспортной безопасности и правил пользования метрополитеном.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
13 января, 07:40
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала