В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.01.2026
12:09 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/moskva-2068277430.html
В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей
В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей
Аферисты заставили 16-летнюю девушку уйти из дома в Москве и украли из сейфа ее родителей более 13,5 миллионов рублей, задержаны двое исполнителей, сообщил... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:09:00+03:00
2026-01-16T12:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир васенин
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир васенин
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Васенин
В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей

В Москве аферисты заставили девушку уйти из дома и украли 13,5 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аферисты заставили 16-летнюю девушку уйти из дома в Москве и украли из сейфа ее родителей более 13,5 миллионов рублей, задержаны двое исполнителей, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Он рассказал, что 16-летней девушке позвонили неизвестные и, представившись работниками сервиса госуслуг, а также финансовых и силовых структур, убедили в том, что ее личными данными завладели злоумышленники и родителям грозит уголовная ответственность за противоправную деятельность. Под давлением аферистов девушка передала прибывшему к дому курьеру 500 тысяч рублей.
Затем злоумышленники вновь позвонили и сообщили, что для завершения проверки ее родных необходимо избавиться от всех "улик". Для этого нужно покинуть квартиру и оставить дверь открытой, чтобы их работник мог войти в помещение и сделать все необходимое. Девушка снова выполнила их требования.
"Когда она ушла, в квартиру вошел молодой человек. Он распилил болгаркой металлический сейф и забрал оттуда более 13,5 миллионов рублей, принадлежащие отцу подростка, после чего с похищенным скрылся. Вечером девушка рассказала родителям о случившемся, и они обратились в полицию", - отметил Васенин.
Полицейские установили и задержали в Подмосковье 21-летнего жителя Одинцово, который похитил деньги из сейфа, позже был задержан и второй подозреваемый – 22-летний москвич, получивший деньги от девушки. Похищенное они успели передать своим кураторам.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража" и частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключил Васенин.
В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей
14 января, 17:22
 
