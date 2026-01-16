В Москве аферисты обманули девушку на 13,5 миллиона рублей

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Аферисты заставили 16-летнюю девушку уйти из дома в Москве и украли из сейфа ее родителей более 13,5 миллионов рублей, задержаны двое исполнителей, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он рассказал, что 16-летней девушке позвонили неизвестные и, представившись работниками сервиса госуслуг, а также финансовых и силовых структур, убедили в том, что ее личными данными завладели злоумышленники и родителям грозит уголовная ответственность за противоправную деятельность. Под давлением аферистов девушка передала прибывшему к дому курьеру 500 тысяч рублей.

Затем злоумышленники вновь позвонили и сообщили, что для завершения проверки ее родных необходимо избавиться от всех "улик". Для этого нужно покинуть квартиру и оставить дверь открытой, чтобы их работник мог войти в помещение и сделать все необходимое. Девушка снова выполнила их требования.

"Когда она ушла, в квартиру вошел молодой человек. Он распилил болгаркой металлический сейф и забрал оттуда более 13,5 миллионов рублей, принадлежащие отцу подростка, после чего с похищенным скрылся. Вечером девушка рассказала родителям о случившемся, и они обратились в полицию", - отметил Васенин

Полицейские установили и задержали в Подмосковье 21-летнего жителя Одинцово , который похитил деньги из сейфа, позже был задержан и второй подозреваемый – 22-летний москвич, получивший деньги от девушки. Похищенное они успели передать своим кураторам.