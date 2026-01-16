Более 25 зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Двадцать семь зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году восстановили 27 зданий с филенками - декоративными элементами в виде прямоугольных и квадратных углублений на парадных фасадах. Они придают выразительность и динамичность, а также подчеркивают архитектурную индивидуальность каждого строения, делая его облик неповторимым", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что одним из объектов, вошедших в программу, стал дом 36 на 1‑й Брестской улице, где обновили фасад, крышу и подвальное помещение, а также заменили инженерные системы. Кроме того, привели в порядок дом 11 на 1‑й Тверской‑Ямской улице: там специалисты восстановили фасад и крышу, а также заменили внутридомовые коммуникации. Также отремонтировали дом в Панфиловском переулке: специалисты расчистили стены и отремонтировали штукатурный слой, привели в порядок кирпичную кладку и обработали места намокания антисептическим составом.