11:26 16.01.2026
В Москве обновили деформационные швы на шести мостовых сооружениях
В Москве обновили деформационные швы на шести мостовых сооружениях

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили в прошлом году работы по замене деформационных швов на шести мостовых сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. За прошлый год обновили такие конструкции на шести объектах - эстакадах Варшавская МКАД, Жулебинская и Чурская, путепроводе на Рябиновой улице, Крымском мосту и Лужнецком метромосту. В общей сложности заменили более 1,3 тысячи погонных метров", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при проезде через который водитель чувствует удар.
"Работы проводятся в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Москве отремонтировали 55 мостовых сооружений за 2025 год
15 января, 10:07
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
