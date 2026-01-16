В Москве обновили деформационные швы на шести мостовых сооружениях

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили в прошлом году работы по замене деформационных швов на шести мостовых сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. За прошлый год обновили такие конструкции на шести объектах - эстакадах Варшавская МКАД, Жулебинская и Чурская, путепроводе на Рябиновой улице, Крымском мосту и Лужнецком метромосту. В общей сложности заменили более 1,3 тысячи погонных метров", - отметил Бирюков

Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при проезде через который водитель чувствует удар.

"Работы проводятся в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - рассказал Бирюков.