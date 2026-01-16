https://ria.ru/20260116/moskva-2068223919.html
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу - РИА Новости, 16.01.2026
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу из-за ограничений движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, сообщили в столичном департаменте транспорта. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:09:00+03:00
2026-01-16T07:09:00+03:00
2026-01-16T07:09:00+03:00
общество
цао
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761967277_0:56:3102:1801_1920x0_80_0_0_aaa958c260d87e17636bb3b512181083.jpg
https://ria.ru/20260116/moskva-2068206150.html
цао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761967277_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_edc8d6f3c6171dc68c16c16b2e54da62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, цао, москва, центр организации дорожного движения (цодд), новый год
Общество, ЦАО, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Новый год
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу из-за ограничений движения