07:09 16.01.2026
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу
Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу из-за ограничений движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, сообщили в столичном департаменте транспорта.
2026-01-16T07:09:00+03:00
2026-01-16T07:09:00+03:00
2026
Общество, ЦАО, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Новый год
© РИА Новости / Владимир Песня
Пассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве
Пассажиры на станции метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу из-за ограничений движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"ЦОДД: сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения. На авто - после 20.00 мск. В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО сегодня для поездок используйте метро. Поездки на автомобиле планируйте после 20.00 мск", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.
Снегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
С Красной площади в Москве убрали более 4,5 тысячи кубометров снега
Общество ЦАО Москва Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Новый год
 
 
