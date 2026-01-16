https://ria.ru/20260116/moskva-2068209358.html
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы, три человека пострадали, шесть предполагаемых участника конфликта задержаны,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T03:16:00+03:00
2026-01-16T03:16:00+03:00
2026-01-16T03:16:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251230/strelba-2065710429.html
https://ria.ru/20251129/strelba-2058622399.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
РИА Новости: в центре Москвы мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы, три человека пострадали, шесть предполагаемых участника конфликта задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как рассказали в ведомстве, вечером в четверг в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная.
"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт в ходе которого один из участников применил, предположительно, светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Шесть предполагаемых участников конфликта задержаны", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас на месте работают полицейские и устанавливают все обстоятельства произошедшего.