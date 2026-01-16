Рейтинг@Mail.ru
03:16 16.01.2026
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы, три человека пострадали, шесть предполагаемых участника конфликта задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как рассказали в ведомстве, вечером в четверг в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная.
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
