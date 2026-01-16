В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мужчина выстрелил из светошумового пистолета в ходе конфликта в центре Москвы, три человека пострадали, шесть предполагаемых участника конфликта задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, вечером в четверг в полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт в ходе которого один из участников применил, предположительно, светошумовой пистолет. В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Шесть предполагаемых участников конфликта задержаны", - рассказали в пресс-службе.