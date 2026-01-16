https://ria.ru/20260116/moskva-2068206150.html
С Красной площади в Москве убрали более 4,5 тысячи кубометров снега
Более 4,5 тысяч кубических метров снега убрано с Красной площади в Москве с 9 по 15 января, ежедневно в работах задействованы 25 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.01.2026
