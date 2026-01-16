В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Память погибших военных корреспондентов, среди которых военкор РИА Новости Иван Зуев, почтили минутой молчания на мероприятии Союза журналистов Москвы к Дню российской печати, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.
В октябре 2025 года погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
Особое место в церемонии было уделено корреспондентам, которые продолжают исполнять журналистский долг в зоне СВО.
Так, заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил ведомственные награды - медали "Константин Симонов" - военным корреспондентам: Дмитрию Кулько ("Первый канал"), Сергею Зенину ("Россия-1"), Владиславу Кустову ("Звезда"), Дмитрию Невзорову ("Аргументы и факты"), Алексею Колесникову ("Красная звезда").
