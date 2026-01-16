Рейтинг@Mail.ru
В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов - РИА Новости, 16.01.2026
01:27 16.01.2026
В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов
В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов
Память погибших военных корреспондентов, среди которых военкор РИА Новости Иван Зуев, почтили минутой молчания на мероприятии Союза журналистов Москвы к Дню... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:27:00+03:00
2026-01-16T01:27:00+03:00
общество
запорожская область
александр мартемьянов
александр федорчак (военкор)
никита гольдин
вооруженные силы рф
красная звезда
москва
запорожская область
москва
общество, запорожская область, александр мартемьянов, александр федорчак (военкор), никита гольдин, вооруженные силы рф, красная звезда, москва
Общество, Запорожская область, Александр Мартемьянов, Александр Федорчак (военкор), Никита Гольдин, Вооруженные силы РФ, Красная звезда, Москва
В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов

РИА Новости: в Союзе журналистов Москвы почтили память погибших военкоров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Свечи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Память погибших военных корреспондентов, среди которых военкор РИА Новости Иван Зуев, почтили минутой молчания на мероприятии Союза журналистов Москвы к Дню российской печати, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.
Акции в Москве, Донецке и Луганске в память о погибших военкорах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске
15 декабря 2025, 18:20
В октябре 2025 года погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
Особое место в церемонии было уделено корреспондентам, которые продолжают исполнять журналистский долг в зоне СВО.
Так, заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил ведомственные награды - медали "Константин Симонов" - военным корреспондентам: Дмитрию Кулько ("Первый канал"), Сергею Зенину ("Россия-1"), Владиславу Кустову ("Звезда"), Дмитрию Невзорову ("Аргументы и факты"), Алексею Колесникову ("Красная звезда").
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества
23 октября 2025, 11:49
 
ОбществоЗапорожская областьАлександр МартемьяновАлександр Федорчак (военкор)Никита ГольдинВооруженные силы РФКрасная звездаМосква
 
 
