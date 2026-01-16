Москалькова встретилась с президентом МККК

"Обсуждения были сосредоточены на удовлетворении потребностей лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, таких как военнопленные, гражданские лица, лишенные свободы, и пропавшие без вести. Эти встречи являются частью продолжающихся усилий МККК по сотрудничеству со сторонами конфликта в решении гуманитарных проблем международного вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.