Москалькова встретилась с президентом МККК

ЖЕНЕВА, 16 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, где они обсудили защиту граждан в рамках конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе МККК.
В пресс-релизе сообщается, что в пятницу в штаб-квартире МККК в Женеве Сполярич провела серию встреч с Москальковой и уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.
"Обсуждения были сосредоточены на удовлетворении потребностей лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, таких как военнопленные, гражданские лица, лишенные свободы, и пропавшие без вести. Эти встречи являются частью продолжающихся усилий МККК по сотрудничеству со сторонами конфликта в решении гуманитарных проблем международного вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.
25 декабря 2025, 23:22