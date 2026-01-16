Рейтинг@Mail.ru
22:25 16.01.2026
Москалькова встретилась с президентом МККК
Москалькова встретилась с президентом МККК
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, где... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:25:00+03:00
2026-01-16T22:25:00+03:00
в мире
россия
татьяна москалькова
мирьяна сполярич
международный комитет красного креста (мккк)
2026
в мире, россия, татьяна москалькова, мирьяна сполярич, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Мирьяна Сполярич, Международный комитет Красного Креста (МККК)
ЖЕНЕВА, 16 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, где они обсудили защиту граждан в рамках конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе МККК.
В пресс-релизе сообщается, что в пятницу в штаб-квартире МККК в Женеве Сполярич провела серию встреч с Москальковой и уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.
"Обсуждения были сосредоточены на удовлетворении потребностей лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, таких как военнопленные, гражданские лица, лишенные свободы, и пропавшие без вести. Эти встречи являются частью продолжающихся усилий МККК по сотрудничеству со сторонами конфликта в решении гуманитарных проблем международного вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.
Ранее пресс-служба Москальковой сообщила, что поток обращений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с Украины сохраняется. Государственный правозащитник взаимодействует по этому вопросу с МИД России и МККК.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москалькова
25 декабря 2025, 23:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала