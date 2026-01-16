Британские морпехи в Норвегии готовятся к войне с Россией, пишет Politico

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британские морпехи на базе Camp Viking на севере Норвегии начали подготовку к возможному столкновению с Москвой, сообщило Politico.
"В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией", — пишет издание.
По его данным, военные отрабатывают применение пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Как утверждает командующий британским спецназом бригадный генерал Джейми Норман, учения отражают, что "мы больше не живем в мире".
Лондон объявил об открытии арктической базы в Норвегии в марте 2023 года. Она расположена примерно в 40 километрах от города Тромсё и может разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования.
Politico уточнило, что весной на базе будет полторы тысячи военных, а в 2027 году — до двух тысяч.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
