Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минувшая ночь в столице стала самой холодной за последние две недели, минимальная температура составила минус 12,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
“Морозный антициклон начинает усиливать влияние на столицу. Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последний две недели. Антициклон, под влияние периферии которого попала столица, на короткое время разорвал облака, что и вызвало падение температуры. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 12,1 градуса - более низкой в нынешнем году температура была только второго января”, - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на других метеостанция мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 8,3 градуса на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутово. В Подмосковье теплее всего вновь было на севере региона, а самой теплой точкой на карте погоды стал Сергиев Посад, там термометры показали минус 7,3 градуса. Морознее всего было на западе территории, в Можайске ночной минимум составил минус 19,4 градуса.
“Сохраняется морозная погода и в региона ЦФО - ниже минус 20 градусов прошедшей ночью опускалась температура в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. В Брянской и Калужской столбики термометров опускались ниже минус 25 градусов, а холоднее всего было в Смоленской области – в городе Ельня ночной минимум составил минус 27,8 градуса”, - уточнил Леус.
Синоптик добавил, что в Москве пик начинающейся холодной волны придется на выходные, по ночам температура вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а в области и преодолеет ее. В понедельник морозы заметно ослабеют.
