МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
16:34 16.01.2026 (обновлено: 17:32 16.01.2026)
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию - РИА Новости, 16.01.2026
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
МИД настоятельно порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию из-за предвзятого отношения со стороны местных властей. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:34:00+03:00
2026-01-16T17:32:00+03:00
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Кишинев
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

МИД порекомендовал россиянам по возможности не ездить в Молдавию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. МИД настоятельно порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию из-за предвзятого отношения со стороны местных властей.
«
"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова", — говорится в заявлении.
Так, по прилете в Кишинев обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Иногда россияне проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде под надуманными предлогами.
«
"Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что молдавские власти не допускают сотрудников посольства в Кишиневе к россиянам, оказание консульской поддержки практически невозможно.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
Россия Молдавия В мире Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Кишинев
 
 
