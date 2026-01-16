МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

«

"Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", — добавили в ведомстве.