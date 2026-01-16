Рейтинг@Mail.ru
Режим Санду развалил страну, заявила Влах - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 16.01.2026 (обновлено: 14:03 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/moldaviya-2068306911.html
Режим Санду развалил страну, заявила Влах
Режим Санду развалил страну, заявила Влах - РИА Новости, 16.01.2026
Режим Санду развалил страну, заявила Влах
Власти Молдавии навязывают объединение с Румынией для решения проблем, которые сами же создали, развалив страну, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:01:00+03:00
2026-01-16T14:03:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
ирина влах
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:112:892:614_1920x0_80_0_0_b1a4adc268eeb25e60e2624e8800d292.jpg
https://ria.ru/20260116/moldavija-2068263002.html
https://ria.ru/20260109/moldaviya-2067032242.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:0:893:669_1920x0_80_0_0_a92e24cc22dabf8a8b86abf010887563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду
Режим Санду развалил страну, заявила Влах

Экс-глава Гагаузии Влах: молдавские власти навязывают объединение с Румынией

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Власти Молдавии навязывают объединение с Румынией для решения проблем, которые сами же создали, развалив страну, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в интервью изданию Observatorul de Nord отметил, что в случае личного решения поддержал бы объединение республики с Румынией, но как глава правительства намерен следовать выбору граждан, которые выступили за европейскую интеграцию. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что политформирование, которое представлено в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерено вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией
Вчера, 11:29
"Эти споры про унирю (объединение Молдавии с Румынией – ред.) навязывают нам специально. Происходит сценарий по уничтожению Молдавии как государства… Власти развалили страну, а теперь навязывают нам унирю, преподносят ее как быстрое решение проблем, которые они же и создали", - сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
По ее словам, последние годы жителей Молдавии лишали всего, что делает страну независимой. "Суверенитет? Его уже давно нет. Все важные решения принимаются не в Молдавии. Разделение властей, свобода слова, защита прав граждан – все это лишь красивые слова, которые остались только на бумаге. Экономика, уничтоженная в интересах других стран, верховенство закона тоже больше не действует. Это реальность, которую знает каждый, кто живет в Молдавии", - подчеркнула политик.
Влах тем не менее считает, что решение за жителями республики. "Главный вопрос в нас. Что мы будем делать? Все проглотим, промолчим или все-таки проснемся и защитим Молдавию? Я выбираю бороться за нашу страну, и я точно знаю, что нас – большинство", - отметила она.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Экс-глава Гагаузии предрекла Молдавии кризис валютного рынка
9 января, 18:39
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияИрина ВлахМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала