Режим Санду развалил страну, заявила Влах

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Власти Молдавии навязывают объединение с Румынией для решения проблем, которые сами же создали, развалив страну, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в интервью изданию Observatorul de Nord отметил, что в случае личного решения поддержал бы объединение республики с Румынией, но как глава правительства намерен следовать выбору граждан, которые выступили за европейскую интеграцию. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что политформирование, которое представлено в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерено вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа.

"Эти споры про унирю (объединение Молдавии с Румынией – ред.) навязывают нам специально. Происходит сценарий по уничтожению Молдавии как государства… Власти развалили страну, а теперь навязывают нам унирю, преподносят ее как быстрое решение проблем, которые они же и создали", - сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

По ее словам, последние годы жителей Молдавии лишали всего, что делает страну независимой. "Суверенитет? Его уже давно нет. Все важные решения принимаются не в Молдавии. Разделение властей, свобода слова, защита прав граждан – все это лишь красивые слова, которые остались только на бумаге. Экономика, уничтоженная в интересах других стран, верховенство закона тоже больше не действует. Это реальность, которую знает каждый, кто живет в Молдавии", - подчеркнула политик.

Влах тем не менее считает, что решение за жителями республики. "Главный вопрос в нас. Что мы будем делать? Все проглотим, промолчим или все-таки проснемся и защитим Молдавию? Я выбираю бороться за нашу страну, и я точно знаю, что нас – большинство", - отметила она.