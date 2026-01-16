Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция: железнодорожников в Молдавии отправляют в принудительный отпуск - РИА Новости, 16.01.2026
17:24 16.01.2026
Оппозиция: железнодорожников в Молдавии отправляют в принудительный отпуск
Оппозиция: железнодорожников в Молдавии отправляют в принудительный отпуск

Лунгу: в Молдавии сотрудники железной дороги уходят в принудительные отпуска

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах
© РИА Новости / Алексей Никольский
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" уходят в принудительный отпуск, поскольку администрация не может выплачивать им полные зарплаты, сообщил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
В сентябре прошлого года компания сократила 40% сотрудников, чтобы эффективнее справиться с погашением долгов по зарплатам.
Поезд на железнодорожных путях в Молдавии
Молдавские железнодорожники пригрозили забастовкой
8 марта 2025, 15:32
"Вместо реформ, инвестиций и ответственности — вынужденные отпуска для примерно тысячи сотрудников администрации с выплатой 55% зарплаты. Людям, которые месяцами не получали заработанное, предлагают "потерпеть ещё". Продление отпусков — это не экономия, а оттягивание неизбежного краха", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он отметил, что компания уже распродаёт активы, чтобы закрывать финансовые "дыры", ситуация больше похожа на разорение, а не реформирование стратегического предприятия.
"В регионах, зависящих от железной дороги, ситуация взрывоопасная. Власть своими решениями сама толкает людей к протестам и социальной дестабилизации. Без управления, без инвестиций, без кадров железная дорога не выживет. А вместе с ней Молдавия теряет логистику, экспорт, рабочие места и часть экономики, - подчеркивает политик.
За последние годы предприятие "Железная дорога Молдовы" оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году в филиалах компании на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе они через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор.
Президент Молдавии Майя Санду
Экс-премьер обвинил Санду в дестабилизации Молдавии
Вчера, 14:41
 
В миреМолдавияУкраинаАлексей ЛунгуДорин РечанЕвросоюз
 
 
