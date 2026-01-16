Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством - РИА Новости, 16.01.2026
14:09 16.01.2026
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством - РИА Новости, 16.01.2026
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством
Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией является открытым вызовом самой идее молдавской... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
молдавия
румыния
майя санду
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством

Караман назвала заявление Санду о присоединении к Румынии предательством страны

Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией является открытым вызовом самой идее молдавской государственности и самым настоящим предательством страны, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Диана Караман.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Режим Санду развалил страну, заявила Влах
Вчера, 14:01
"Заявление Санду — это уже не риторика и не неосторожная фраза. Это открытый вызов самой идее молдавской государственности, самое настоящее предательство Республики Молдова. Когда действующий так называемый президент публично допускает возможность ликвидации страны, он перестает быть гарантом Конституции и открыто начинает действовать против нее. Тут, как ни крути, других трактовок почти не остается", - сказала Караман.
По ее мнению, речь идет о грубом выходе за пределы конституционных полномочий. "Президент не имеет ни морального, ни юридического права рассуждать о лишении страны независимости. Это прямое нарушение Конституции и президентской присяги. И оцениваться оно должно, основываясь на уголовном кодексе Республики Молдова", - подчеркнула депутат.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией
Вчера, 11:29
 
В миреМолдавияРумынияМайя Санду
 
 
