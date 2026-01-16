Молдавский депутат назвала слова Санду о присоединении предательством

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией является открытым вызовом самой идее молдавской государственности и самым настоящим предательством страны, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Диана Караман.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Заявление Санду — это уже не риторика и не неосторожная фраза. Это открытый вызов самой идее молдавской государственности, самое настоящее предательство Республики Молдова. Когда действующий так называемый президент публично допускает возможность ликвидации страны, он перестает быть гарантом Конституции и открыто начинает действовать против нее. Тут, как ни крути, других трактовок почти не остается", - сказала Караман.

По ее мнению, речь идет о грубом выходе за пределы конституционных полномочий. "Президент не имеет ни морального, ни юридического права рассуждать о лишении страны независимости. Это прямое нарушение Конституции и президентской присяги. И оцениваться оно должно, основываясь на уголовном кодексе Республики Молдова", - подчеркнула депутат.