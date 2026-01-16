Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/moldavija-2068263002.html
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией - РИА Новости, 16.01.2026
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией
Власти Молдавии используют тему объединения страны с Румынией для отвлечения внимания жителей республики от насущных проблем, в частности от высоких счетов за... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:29:00+03:00
2026-01-16T11:29:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260115/moldavija-2068093643.html
https://ria.ru/20251210/moldavija-2061220913.html
https://ria.ru/20260113/moldavija-2067525121.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии назвали объединение с Румынией психологической операцией

Петрович: Кишинев использует тему объединения с Румынией для отвлечения внимания

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Власти Молдавии используют тему объединения страны с Румынией для отвлечения внимания жителей республики от насущных проблем, в частности от высоких счетов за коммунальные услуги, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в интервью изданию Observatorul de Nord отметил, что в случае личного решения поддержал бы объединение республики с Румынией, но как глава правительства намерен следовать выбору граждан, которые выступили за европейскую интеграцию. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что политформирование, которое представлено в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерено вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В оппозиции обвинили Санду в измене родине
15 января, 16:00
"Психологическая операция в отношении населения Республики Молдова (обратите внимание, что власти твердо используют именно этот термин, избегая говорить "народ") продолжается... Операция проходит более чем успешно, отвлекая граждан от первых полученных за декабрь счетов за отопление и электроэнергию. Заявления президентки, премьера и всех остальных из палаты номер 6 не обсуждает теперь только ленивый, в очередной раз не замечая, как оккупанты обворовывают народ", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, народ для власти - это "целый зоопарк полезных животных, в частности подопытные кролик и мышь, над которыми можно ставить любые эксперименты, дойная корова и овца, с которой можно бесконечно стричь шерсть, ломовая лошадь, которую после длительной хозяйственной эксплуатации можно сдать в аренду новому владельцу". "Теперь вы понимаете, почему была уничтожена сеть книжных магазинов "Луминица", почему государству невыгодно восстанавливать дома культуры, зачем закрывают неугодные СМИ и искореняют всякое инакомыслие?" - отметил Петрович.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос
10 декабря 2025, 19:34
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Кроме того, власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Шор назвал слова Санду о Румынии признанием желания убить Молдавию
13 января, 09:40
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала