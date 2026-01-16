КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Власти Молдавии используют тему объединения страны с Румынией для отвлечения внимания жителей республики от насущных проблем, в частности от высоких счетов за коммунальные услуги, Власти Молдавии используют тему объединения страны с Румынией для отвлечения внимания жителей республики от насущных проблем, в частности от высоких счетов за коммунальные услуги, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в интервью изданию Observatorul de Nord отметил, что в случае личного решения поддержал бы объединение республики с Румынией, но как глава правительства намерен следовать выбору граждан, которые выступили за европейскую интеграцию. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что политформирование, которое представлено в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерено вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа.

"Психологическая операция в отношении населения Республики Молдова (обратите внимание, что власти твердо используют именно этот термин, избегая говорить "народ") продолжается... Операция проходит более чем успешно, отвлекая граждан от первых полученных за декабрь счетов за отопление и электроэнергию. Заявления президентки, премьера и всех остальных из палаты номер 6 не обсуждает теперь только ленивый, в очередной раз не замечая, как оккупанты обворовывают народ", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, народ для власти - это "целый зоопарк полезных животных, в частности подопытные кролик и мышь, над которыми можно ставить любые эксперименты, дойная корова и овца, с которой можно бесконечно стричь шерсть, ломовая лошадь, которую после длительной хозяйственной эксплуатации можно сдать в аренду новому владельцу". "Теперь вы понимаете, почему была уничтожена сеть книжных магазинов "Луминица", почему государству невыгодно восстанавливать дома культуры, зачем закрывают неугодные СМИ и искореняют всякое инакомыслие?" - отметил Петрович.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.