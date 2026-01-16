Рейтинг@Mail.ru
10:24 16.01.2026
Шор обвинил Санду в измене родине
Шор обвинил Санду в измене родине
Государственной политикой Молдавии при президенте Майи Санду стала измена родине, заявил оппозиционной молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 16.01.2026
Шор обвинил Санду в измене родине

Шор призвал наградить Санду орденом изменника первой степени

© REUTERS / Piroschka Van De WouwМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Государственной политикой Молдавии при президенте Майи Санду стала измена родине, заявил оппозиционной молдавский политик Илан Шор.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. Премьер Молдавии Александр Мунтяну в интервью изданию Observatorul de Nord заявил, что в случае личного решения поддержал бы объединение республики с Румынией, но как глава правительства намерен следовать выбору граждан.
"При Санду измена Родине стала государственной политикой. Санду, Мунтяну — орден изменника первой степени", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией
