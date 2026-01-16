https://ria.ru/20260116/moldavija-2068244791.html
В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Партия "Демократия дома", которая представлена в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерена вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа республики, заявил лидер партии Василий Костюк.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"На первой сессии парламента я предложу провести референдум", - сказал Костюк в эфире телеканала TV8
.
Депутат допустил, что недавние заявления Санду в поддержку объединения двух стран могли использоваться как инструмент давления на Брюссель
с целью ускорения интеграции Молдавии в Евросоюз.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.