В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией - РИА Новости, 16.01.2026
10:14 16.01.2026
В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией
В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией
Партия "Демократия дома", которая представлена в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерена вынести вопрос о проведении референдума по объединению с... РИА Новости, 16.01.2026
В молдавском парламенте предложат обсудить объединение с Румынией

В парламенте Молдавии предложат обсудить референдум об объединении с Румынией

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Партия "Демократия дома", которая представлена в парламенте Молдавии шестью депутатами, намерена вынести вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании высшего законодательного органа республики, заявил лидер партии Василий Костюк.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"На первой сессии парламента я предложу провести референдум", - сказал Костюк в эфире телеканала TV8.
Депутат допустил, что недавние заявления Санду в поддержку объединения двух стран могли использоваться как инструмент давления на Брюссель с целью ускорения интеграции Молдавии в Евросоюз.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
