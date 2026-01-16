Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 16.01.2026
20:28 16.01.2026
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка

Минтруд: маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит всего 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме рассказали, как получить маткапитал за границей
5 декабря 2025, 02:22
 
