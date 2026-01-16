В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей)", - говорится в сообщении.