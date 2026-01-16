https://ria.ru/20260116/mintrud-2068410449.html
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2026
Минтруд: маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 921,9 рублей). При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысяч (234 321,23 рублей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит всего 963 тысячи рублей. Это более чем на 51 тысячу больше текущего уровня.