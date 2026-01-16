Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотные поезда в РФ вводятся поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, говорится в материалах Минтранса России, с которыми ознакомилось РИА Новости.