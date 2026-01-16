Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда - РИА Новости, 16.01.2026
20:25 16.01.2026
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда
Беспилотные поезда в РФ вводятся поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, говорится в материалах Минтранса России,... РИА Новости, 16.01.2026
РИА Новости
россия, москва, октябрьский, ржд, московское центральное кольцо (мцк), общество
Россия, Москва, Октябрьский, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда

Минтранс рассказал, где в России будут поэтапно появляться беспилотные поезда

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Беспилотные поезда в РФ вводятся поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, говорится в материалах Минтранса России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс писал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент пройдено более 150 тысяч километров. Поезд локализован на 90%. Внедрение производится поэтапно, на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах", - пишет Минтранс.
Применение этих электропоездов, продолжает министерство, поможет высвободить до 450 человек персонала.
