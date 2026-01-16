Рейтинг@Mail.ru
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - РИА Новости, 16.01.2026
20:22 16.01.2026
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года - РИА Новости, 16.01.2026
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:22:00+03:00
2026-01-16T20:22:00+03:00
технологии, россия, москва, московское центральное кольцо (мцк), ржд, общество
Технологии, Россия, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД, Общество
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года

Минтранс: почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 г

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК
Запуск первого беспилотного поезда Ласточка на МЦК - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
Путин в электродепо Аминьевское - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта
Вчера, 20:20
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса.
Беспилотные поезда "Ласточка" оснащены: системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, дистанционной системой управления.
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
Вчера, 19:08
 
ТехнологииРоссияМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)РЖДОбщество
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала