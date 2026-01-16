Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 140 пассажирских электропоездов в России планируется оснастить системами беспилотного управления в 2026-2029 годах, говорится в материалах Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).

"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 годы планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА 3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах Минтранса.