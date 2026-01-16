Мигранты, задержанные в ходе рейда на хладокомбинате в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 80 мигрантов на хладокомбинате, 47 из них уже выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства, сообщила пресс-группа городского управления МВД.

"В Екатеринбурге полицейские задержали более 80 мигрантов в ходе рейда на хладокомбинате на улице Завокзальная", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в арендованных помещениях силовики нашли общежитие, в котором и проживало большое число иностранцев. Рядом был обнаружен цех по обработке рыбы, где они трудились. По итогам разбирательства выяснилось, что подавляющее большинство задержанных нарушало миграционное законодательство.

« "В отношении 47 нарушителей, которые не имели документов на право пребывания в России, составлены административные протоколы. Все они уже выдворены за пределы Российской Федерации", – уточнили в ведомстве.

Еще 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к административной ответственности, семь протоколов сотрудники УМВД составили по фактам нарушений мигрантами режима пребывания – проживания не по месту регистрации.