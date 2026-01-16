Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов
10:30 16.01.2026
В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов
В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов - РИА Новости, 16.01.2026
В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов
Сотрудники полиции задержали более 80 мигрантов на хладокомбинате, 47 из них уже выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства, сообщила... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия, екатеринбург, россия, мигранты
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Мигранты
В Екатеринбурге на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов

В Екатеринбурге во время рейда на хладокомбинате задержали более 80 мигрантов

© Фото : УМВД по г. ЕкатеринбургуМигранты, задержанные в ходе рейда на хладокомбинате в Екатеринбурге
Мигранты, задержанные в ходе рейда на хладокомбинате в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : УМВД по г. Екатеринбургу
Мигранты, задержанные в ходе рейда на хладокомбинате в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 80 мигрантов на хладокомбинате, 47 из них уже выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства, сообщила пресс-группа городского управления МВД.
Екатеринбурге полицейские задержали более 80 мигрантов в ходе рейда на хладокомбинате на улице Завокзальная", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в арендованных помещениях силовики нашли общежитие, в котором и проживало большое число иностранцев. Рядом был обнаружен цех по обработке рыбы, где они трудились. По итогам разбирательства выяснилось, что подавляющее большинство задержанных нарушало миграционное законодательство.
«
"В отношении 47 нарушителей, которые не имели документов на право пребывания в России, составлены административные протоколы. Все они уже выдворены за пределы Российской Федерации", – уточнили в ведомстве.
Еще 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к административной ответственности, семь протоколов сотрудники УМВД составили по фактам нарушений мигрантами режима пребывания – проживания не по месту регистрации.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции, правоохранители устанавливают руководителей компании, которые привлекли нелегалов к работе на пищевом производстве.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала