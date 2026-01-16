Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов
09:12 16.01.2026 (обновлено: 09:14 16.01.2026)
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов - РИА Новости, 16.01.2026
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов
В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ,... РИА Новости, 16.01.2026
россия
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов

В Госдуму внесли проект о сроке прохождения медосвидетельствования мигрантов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
"Законопроектом предлагается установить для указанных категорий иностранных граждан единый срок прохождения медицинского освидетельствования - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Кроме того, проектом предусматривается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.
Также устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.
ВС уточнил условия признания нахождения иностранца в России незаконным
23 декабря 2025, 10:39
Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.
Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора.
Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить: дополнительные меры в сфере санитарно-эпидемиологическое благополучия населения и охраны здоровья граждан; надлежащий учет и достоверность сведений о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами; оперативный межведомственный обмен данными о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами, что позволит оперативно принять решение о нежелательности пребывания и высылке из РФ иностранного гражданина при выявлении опасного инфекционного заболевания либо при установлении факта употребления наркотических средств или психотропных веществ.
В документе добавляется, что реализация данной инициативы, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и обеспечение общественной безопасности.
Путин подписал ФЗ, усложняющий получение полиса ОМС для мигрантов
28 ноября 2025, 22:40
 
Общество Россия Вячеслав Володин Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Мигранты
 
 
