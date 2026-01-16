В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ, документ В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным

« "Законопроектом предлагается установить для указанных категорий иностранных граждан единый срок прохождения медицинского освидетельствования - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Кроме того, проектом предусматривается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.

Также устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.

Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.

Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить: дополнительные меры в сфере санитарно-эпидемиологическое благополучия населения и охраны здоровья граждан; надлежащий учет и достоверность сведений о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами; оперативный межведомственный обмен данными о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами, что позволит оперативно принять решение о нежелательности пребывания и высылке из РФ иностранного гражданина при выявлении опасного инфекционного заболевания либо при установлении факта употребления наркотических средств или психотропных веществ.