Путину показали поезд, который ездил в первые годы работы московского метро
Путину показали поезд, который ездил в первые годы работы московского метро
Мэр столицы Сергей Собянин провел для президента России Владимира Путина экскурсию по вагону метро, в котором был воссоздан старинный интерьер времен первых лет
Собянин показал Путину поезд, курсировавший в начале работы московского метро
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин провел для президента России Владимира Путина экскурсию по вагону метро, в котором был воссоздан старинный интерьер времен первых лет работы столичной подземки.
В пятницу глава государства посетил электродепо "Аминьевское" столичного метрополитена, где осмотрел образцы беспилотного транспорта и провел совещание.
Собянин
рассказал Путину
об интерьере ретросостава и его особенностях.
"Поставили патефон. И играл, и реально играл патефон. Так, чтобы психологически снять напряжение, показать, что это все безопасно", - рассказал мэр.