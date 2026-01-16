Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена

Путину показали поезд, который ездил в первые годы работы московского метро

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин провел для президента России Владимира Путина экскурсию по вагону метро, в котором был воссоздан старинный интерьер времен первых лет работы столичной подземки.

В пятницу глава государства посетил электродепо "Аминьевское" столичного метрополитена, где осмотрел образцы беспилотного транспорта и провел совещание.

Собянин рассказал Путину об интерьере ретросостава и его особенностях.