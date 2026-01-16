Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Европа и, в частности, Германия должны стать более независимыми от США, перестать прятать голову в песок и не мириться с политикой президента Дональда Трампа, заявил кацлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
"Мы наблюдаем, что наш важнейший союзник в мире - и им по сей день остаются Соединённые Штаты Америки - отворачивается от основанного на правилах мирового порядка", - приводит его слова Рейтер.
По мнению Мерца, внешний вектор США направлен "в сторону чисто силовой и основанной на интересах политики". Он также выразил мнение, что Трамп не реагирует на критику и уверен в своей правоте. Если же американский президент просто продолжит свою политику, то нельзя "прятать голову в песок и говорить: мы со всем этим смиримся", подчеркнул немецкий канцлер.
"Такой расчёт не работает. Мы живём не в нише. Мы живём в одной из крупнейших и самых успешных индустриальных стран мира", — подчеркнул он. По мнению Мерца, Германия не может смириться с ролью пешки в руках великих держав.
Кроме того, политик заявил, что американцы будут уважать Германию только в том случае, если у страны будут союзники в Европе, "которые говорят с нами на одном языке". Для этого, по словам Мерца, необходимо уметь отстаивать своё мнение с позиции силы.
Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России
15 января, 19:27