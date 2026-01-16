Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Европа и, в частности, Германия должны стать более независимыми от США, перестать прятать голову в песок и не мириться с политикой президента Дональда Трампа, заявил кацлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

"Мы наблюдаем, что наш важнейший союзник в мире - и им по сей день остаются Соединённые Штаты Америки - отворачивается от основанного на правилах мирового порядка", - приводит его слова Рейтер.