Рейтинг@Mail.ru
Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/melanoma-2068201717.html
Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург
Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург - РИА Новости, 16.01.2026
Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург
Первые пациенты уже готовятся к получению вакцины от меланомы, некоторым проведена соответствующая диагностика, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:25:00+03:00
2026-01-16T01:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
александр гинцбург
михаил мурашко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
https://ria.ru/20260103/vaktsina-2066125135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр гинцбург, михаил мурашко, общество
Здоровье - Общество, Россия, Александр Гинцбург, Михаил Мурашко, Общество
Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург

РИА Новости: первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые пациенты уже готовятся к получению вакцины от меланомы, некоторым проведена соответствующая диагностика, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Им (пациентам с меланомой - ред.) проводится диагностика, некоторым провели диагностику, заказали, соответственно, непосредственно создание, для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина", - рассказал Гинцбург.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы
3 января, 01:27
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр ГинцбургМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала