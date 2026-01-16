Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые пациенты уже готовятся к получению вакцины от меланомы, некоторым проведена соответствующая диагностика, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Им (пациентам с меланомой - ред.) проводится диагностика, некоторым провели диагностику, заказали, соответственно, непосредственно создание, для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина", - рассказал Гинцбург.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.