Медведев заявил о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году
15:11 16.01.2026 (обновлено: 16:24 16.01.2026)
Медведев заявил о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году
Медведев заявил о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году
2026
россия, безопасность, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о выполнении задачи по комплектованию войск в 2025 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. 16 января 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. 16 января 2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задача по комплектованию российских войск служащими по контракту, которая была поставлена на 2025 год, выполнена, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Два слова об итогах предыдущего года. Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена", - сказал Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем, видео опубликовано в его канале на платформе MAX.
Медведев рассказал, что контракты о прохождении военной службы в 2025 году заключили 422 704 человека, еще 32 тысячи человек стали добровольцами.
Россия Безопасность Дмитрий Медведев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
