Медведев назвал вопрос комплектования войск беспилотных систем важным
Медведев назвал вопрос комплектования войск беспилотных систем важным
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важным вопрос комплектования войск беспилотных систем. РИА Новости, 16.01.2026
