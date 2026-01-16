Рейтинг@Mail.ru
15:10 16.01.2026 (обновлено: 15:23 16.01.2026)
Медведев назвал вопрос комплектования войск беспилотных систем важным
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важным вопрос комплектования войск беспилотных систем.
Медведев сообщил в Max, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем, и опубликовал видео.
"Сегодня мы с вами обсудим, как работать в этом году, включая такой важный вопрос, как комплектование войск беспилотных систем", - сказал Медведев в ходе совещания.
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Вчера, 15:13
 
