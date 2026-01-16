Рейтинг@Mail.ru
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
15:09 16.01.2026 (обновлено: 15:23 16.01.2026)
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что представил президенту России Владимиру Путину доклад о достигнутых результатах по... РИА Новости, 16.01.2026
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что представил президенту России Владимиру Путину доклад о достигнутых результатах по комплектованию войск по итогам 2025 года.
Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Он заявил, что задача по комплектованию войск в 2025 году выполнена.
"Доклад о достигнутых результатах я представил главе государства", - сказал Медведев, видеозапись совещания он опубликовал на платформе Max.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Вчера, 15:13
 
Дмитрий МедведевРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
