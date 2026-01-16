https://ria.ru/20260116/medvedev-2068322237.html
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2026
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что представил президенту России Владимиру Путину доклад о достигнутых результатах по... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:09:00+03:00
2026-01-16T15:09:00+03:00
2026-01-16T15:23:00+03:00
дмитрий медведев
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260116/armiya-2068322755.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, владимир путин, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
Медведев представил Путину доклад о результатах по комплектованию войск в 2025