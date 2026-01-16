Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем - РИА Новости, 16.01.2026
15:08 16.01.2026 (обновлено: 15:23 16.01.2026)
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем - РИА Новости, 16.01.2026
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. РИА Новости, 16.01.2026
общество, россия, безопасность, дмитрий медведев
Общество, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем

Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем.
"Совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем", - написал Медведев на платформе Max, опубликовав видеозапись совещания.
Медведев назвал вопрос комплектования войск беспилотных систем важным
ОбществоРоссияБезопасностьДмитрий Медведев
 
 
