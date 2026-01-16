https://ria.ru/20260116/medvedev-2068321961.html
Медведев провел совещание по вопросам беспилотных систем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:08:00+03:00
общество
россия
безопасность
дмитрий медведев
россия
общество, россия, безопасность, дмитрий медведев
Общество, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев
