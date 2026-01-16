Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мать дочери Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, добивается его ареста за неуплату алиментов, сообщает издание Daily Mail.
В 2018 году у Хантера Байдена обнаружился внебрачный ребенок. Некая Лунден Алексис Робертс заявила, что родила от Байдена, и подала в суд заявление о признании отцовства. Хантер Байден отвергал сексуальные отношения с Робертс, но тест ДНК в ноябре 2019 года подтвердил его отцовство. В январе 2020 года Хантер Байден согласился на сделку с Робертс. Согласно решению суда, он должен был ежемесячно платить алименты, выплатить накопившуюся задолженность и оплатить судебные издержки Робертс.
"Мать ребенка Хантера Байдена просит судью в Арканзасе арестовать его за невыполнение соглашения о содержании ребенка. 34-летняя Лунден Робертс подала эмоциональную жалобу судье во вторник, заново открывая дело об алиментах", - говорится в публикации издания.
Робертс также утверждает, что Хантер Байден перестал поддерживать контакт со своей дочерью.
Сын Байдена отреагировал на требование жены Трампа извиниться перед ней
14 августа 2025, 16:25