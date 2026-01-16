Рейтинг@Mail.ru
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
11:51 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/mat-2068271121.html
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ
Мать дочери Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, добивается его ареста за неуплату алиментов, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:51:00+03:00
2026-01-16T11:51:00+03:00
в мире
сша
арканзас
джо байден
2026
в мире, сша, арканзас, джо байден
В мире, США, Арканзас, Джо Байден
Мать дочери Хантера Байдена попросила арестовать его, пишут СМИ

Daily Mail: мать дочери Хантера Байдена хочет арестовать его из-за алиментов

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мать дочери Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, добивается его ареста за неуплату алиментов, сообщает издание Daily Mail.
В 2018 году у Хантера Байдена обнаружился внебрачный ребенок. Некая Лунден Алексис Робертс заявила, что родила от Байдена, и подала в суд заявление о признании отцовства. Хантер Байден отвергал сексуальные отношения с Робертс, но тест ДНК в ноябре 2019 года подтвердил его отцовство. В январе 2020 года Хантер Байден согласился на сделку с Робертс. Согласно решению суда, он должен был ежемесячно платить алименты, выплатить накопившуюся задолженность и оплатить судебные издержки Робертс.
"Мать ребенка Хантера Байдена просит судью в Арканзасе арестовать его за невыполнение соглашения о содержании ребенка. 34-летняя Лунден Робертс подала эмоциональную жалобу судье во вторник, заново открывая дело об алиментах", - говорится в публикации издания.
Робертс также утверждает, что Хантер Байден перестал поддерживать контакт со своей дочерью.
В миреСШААрканзасДжо Байден
 
 
