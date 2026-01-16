Рейтинг@Mail.ru
Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/maska-2068251055.html
Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC
Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC - РИА Новости, 16.01.2026
Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC
Мать одного из детей американского предпринимателя Илона Маска Эшли Сент-Клэр подала на миллиардера в суд из-за фейковых откровенных изображений с ней,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:39:00+03:00
2026-01-16T10:39:00+03:00
в мире
индонезия
малайзия
великобритания
илон маск
кир стармер
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20260112/mask-2067479934.html
индонезия
малайзия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, малайзия, великобритания, илон маск, кир стармер, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Индонезия, Малайзия, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, Еврокомиссия, Евросоюз
Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC

NBC: мать одного из детей Маска подала в суд из-за фейковых изображений с ней

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мать одного из детей американского предпринимателя Илона Маска Эшли Сент-Клэр подала на миллиардера в суд из-за фейковых откровенных изображений с ней, созданных нейросетью Grok, которая разработана компанией Маска, сообщает телеканал NBC News.
"Эшли Сент-Клер, мать одного из детей Илона Маска, в четверг подала в суд на компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и принадлежащую Маску. Утверждается (в иске - ред.), что компания проявила халатность и нанесла ей эмоциональный ущерб, позволив пользователям своего инструмента ИИ под названием Grok создавать фальшивые фотографии с ее изображением в откровенных позах и не ограничив в достаточной мере такие действия после жалоб (Сент-Клэр - ред.)", - говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, соответствующий иск был подан на фоне длящегося уже несколько недель скандала вокруг Grok и его использования для генерации сексуализированных изображений, в том числе путем удаления одежды с фотографий.
По данным СМИ, в последнее время нейросеть часто уличали в создании порнографического контента: это вызвало недовольство властей целого ряда стран. Так, чат-бот был временно заблокирован в Индонезии и Малайзии, о готовности запретить всю соцсеть X из-за соответствующий функции Grok сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Кроме того, Еврокомиссия во вторник пригрозила соцсети Х последствиями, если платформа не исправит работу Grok на территории ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
12 января, 23:36
 
В миреИндонезияМалайзияВеликобританияИлон МаскКир СтармерЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала