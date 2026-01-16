Мать одного из детей Маска подала на него в суд, передает NBC

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мать одного из детей американского предпринимателя Илона Маска Эшли Сент-Клэр подала на миллиардера в суд из-за фейковых откровенных изображений с ней, созданных нейросетью Grok, которая разработана компанией Маска, сообщает телеканал NBC News.
"Эшли Сент-Клер, мать одного из детей Илона Маска, в четверг подала в суд на компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и принадлежащую Маску. Утверждается (в иске - ред.), что компания проявила халатность и нанесла ей эмоциональный ущерб, позволив пользователям своего инструмента ИИ под названием Grok создавать фальшивые фотографии с ее изображением в откровенных позах и не ограничив в достаточной мере такие действия после жалоб (Сент-Клэр - ред.)", - говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, соответствующий иск был подан на фоне длящегося уже несколько недель скандала вокруг Grok и его использования для генерации сексуализированных изображений, в том числе путем удаления одежды с фотографий.
По данным СМИ, в последнее время нейросеть часто уличали в создании порнографического контента: это вызвало недовольство властей целого ряда стран. Так, чат-бот был временно заблокирован в Индонезии и Малайзии, о готовности запретить всю соцсеть X из-за соответствующий функции Grok сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Кроме того, Еврокомиссия во вторник пригрозила соцсети Х последствиями, если платформа не исправит работу Grok на территории ЕС.