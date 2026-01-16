Рейтинг@Mail.ru
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов
10:32 16.01.2026 (обновлено: 15:00 16.01.2026)
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов - РИА Новости, 16.01.2026
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов
Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна должна быть готова к столкновению с... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:32:00+03:00
2026-01-16T15:00:00+03:00
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО

"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна должна быть готова к столкновению с Россией и обзавестись собственным "Орешником".
"Это уже не страна, а курица с отрезанной головой... Даже военные больше не хотят брать власть. Хотя это был бы наш единственный шанс на спасение", — написал один комментатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон напугал французов своим внешним видом
15 января, 17:29
"Он обожает посветить лицом, заставить всех говорить о себе! Чувствую, ему бы очень понравилось, если бы Францию втянули в какую-нибудь войнушку", — отметил другой.
"Надо перестать видеть повсюду врагов, ни одна страна мира не хочет объявлять Франции войну, и уж точно не Россия!" — подчеркнул третий.
"Он пытается затянуть нас в войну и даже разрабатывает программу ее ведения, на помощь!" — выразил сове мнение еще один пользователь.
"Единственная опасность для Франции — это Макрон", — заключили читатели.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику. Национальное собрание (нижняя палата парламента) 10 декабря 2025 года поддержало намерение правительства увеличить государственный оборонный бюджет, который в 2026 году достигнет 57,1 миллиарда евро в случае, если будет принят проект госбюджета на этот год. Сам законопроект о новом госбюджете не приняли до конца прошлого года, и сейчас его обсуждают в парламенте страны.
Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Позорный цирк". Во Франции набросились на Макрона из-за решения по Украине
15 января, 19:47
 
В мире Россия Франция Москва Эммануэль Макрон Владимир Путин НАТО
 
 
