МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Читатели французского журнала Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна должна быть готова к столкновению с Россией и обзавестись собственным "Орешником".

"Это уже не страна, а курица с отрезанной головой... Даже военные больше не хотят брать власть. Хотя это был бы наш единственный шанс на спасение", — написал один комментатор.

"Он обожает посветить лицом, заставить всех говорить о себе! Чувствую, ему бы очень понравилось, если бы Францию втянули в какую-нибудь войнушку", — отметил другой.

"Надо перестать видеть повсюду врагов, ни одна страна мира не хочет объявлять Франции войну, и уж точно не Россия !" — подчеркнул третий.

"Он пытается затянуть нас в войну и даже разрабатывает программу ее ведения, на помощь!" — выразил сове мнение еще один пользователь.

"Единственная опасность для Франции — это Единственная опасность для Франции — это Макрон ", — заключили читатели.

В последние несколько лет Франция значительно нарастила свои оборонные расходы и активизировала военную политику. Национальное собрание (нижняя палата парламента) 10 декабря 2025 года поддержало намерение правительства увеличить государственный оборонный бюджет, который в 2026 году достигнет 57,1 миллиарда евро в случае, если будет принят проект госбюджета на этот год. Сам законопроект о новом госбюджете не приняли до конца прошлого года, и сейчас его обсуждают в парламенте страны.

Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.