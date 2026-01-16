Рейтинг@Mail.ru
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона - РИА Новости, 16.01.2026
02:46 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/machado-2068207661.html
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона - РИА Новости, 16.01.2026
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона
Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо заявила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом назвала его наследником первого... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:46:00+03:00
2026-01-16T02:46:00+03:00
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона

Мачадо на встрече с Трампом назвала его наследником Джорджа Вашингтона

Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо заявила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом назвала его наследником первого американского лидера Джорджа Вашингтона.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Мачадо во время своей встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мачадо заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира
00:57
"Я сказала ему следующее. Двести лет назад генерал (Жильбер - ред.) Лафайет вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Боливар с тех пор хранил эту медаль до конца своей жизни. Спустя двести лет истории народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе", - заявила Мачадо журналистам после встрече с Трампом в Белом доме.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу
6 января, 06:16
 
