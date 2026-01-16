Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо заявила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом назвала его наследником первого американского лидера Джорджа Вашингтона.
"Я сказала ему следующее. Двести лет назад генерал (Жильбер - ред.) Лафайет вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. Боливар с тех пор хранил эту медаль до конца своей жизни. Спустя двести лет истории народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе", - заявила Мачадо журналистам после встрече с Трампом в Белом доме.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.