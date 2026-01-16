https://ria.ru/20260116/machado-2068199032.html
Мачадо заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира
Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо заявила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме она передала ему... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
Мачадо заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира
Венесуэльская оппозиционерка Мачадо заявила, что передала Трампу премию мира