Лукашенко подписал указ о создании условий для криптобанков в Белоруссии

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

« "Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января подписал указ №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка Белоруссии.

« "При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения наблюдательного совета Парка высоких технологий", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

« "Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами)". - добавляется там.

В начале сентября Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля криптовалют. Он отметил, что еще в 2023 году дал ряд поручений обеспечить комплексное регулирование сферы криптовалют, однако так и не получил согласованных решений по этому вопросу.

По словам президента, зачастую выведенные через криптобиржи за рубеж деньги белорусских инвесторов не возвращаются.

Белоруссия стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы и гарантии для компаний из сферы информационных технологий.