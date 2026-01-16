https://ria.ru/20260116/lukashenko-2068282458.html
Лукашенко подписал указ о создании условий для криптобанков в Белоруссии
Лукашенко подписал указ о создании условий для криптобанков в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 16.01.2026
белоруссия
Технологии, Белоруссия, Александр Лукашенко
МИНСК, 16 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании условий для деятельности в стране криптобанков, сообщила
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января подписал указ №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков", - говорится в сообщении.
В соответствии с указом криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка Белоруссии.
"При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения наблюдательного совета Парка высоких технологий", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.
"Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами)". - добавляется там.
В начале сентября Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля криптовалют. Он отметил, что еще в 2023 году дал ряд поручений обеспечить комплексное регулирование сферы криптовалют, однако так и не получил согласованных решений по этому вопросу.
По словам президента, зачастую выведенные через криптобиржи за рубеж деньги белорусских инвесторов не возвращаются.
Белоруссия стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы и гарантии для компаний из сферы информационных технологий.
Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" Лукашенко подписал в декабре 2017 года. Документ создавал благоприятные условия для развития отрасли, снимал бюрократические препятствия к ведению бизнеса, установил специальный правовой режим для компаний-резидентов Парка высоких технологий.