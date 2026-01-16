Рейтинг@Mail.ru
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля - РИА Новости, 16.01.2026
17:00 16.01.2026 (обновлено: 17:01 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/london-2068363585.html
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля - РИА Новости, 16.01.2026
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля
Посетители заметили мышь в ресторане элитного пятизвездочного отеля Ritz в Лондоне, управляющие начали расследование после публикации в сети видео с грызуном,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:00:00+03:00
2026-01-16T17:01:00+03:00
лондон, в мире
Лондон, В мире
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля

Daily Mail: в ресторане пятизвездочного отеля Ritz посетители заметили мышь

Кадр видео с мышью в ресторане отеля Ritz в Лондоне, опубликованного британскими СМИ
Кадр видео с мышью в ресторане отеля Ritz в Лондоне, опубликованного британскими СМИ
Кадр видео с мышью в ресторане отеля Ritz в Лондоне, опубликованного британскими СМИ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посетители заметили мышь в ресторане элитного пятизвездочного отеля Ritz в Лондоне, управляющие начали расследование после публикации в сети видео с грызуном, пишет газета Daily Mail.
Издание приложило к статье фотографии и видео с мышью, бегающей по полу ресторана 119-летнего отеля.
"Отель Ritz London начал расследование после того, как посетители, пришедшие на чай, заметили мышь, снующую по всемирно известному ресторану пятизвездочного отеля", - говорится в статье.
Посетители отеля заявили, что наблюдали мышь вечером минувшего воскресенья около трех раз в течение часа, и выразили шок и недовольство увиденным.
Представитель Ritz London в комментарии газете заверил, что отель привержен обеспечению безопасности и комфорта постояльцев и реагирует на подобные инциденты максимально серьезно.
ЛондонВ мире
 
 
