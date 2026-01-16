Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля

Кадр видео с мышью в ресторане отеля Ritz в Лондоне, опубликованного британскими СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посетители заметили мышь в ресторане элитного пятизвездочного отеля Ritz в Лондоне, управляющие начали расследование после публикации в сети видео с грызуном, пишет газета Daily Mail.

Издание приложило к статье фотографии и видео с мышью, бегающей по полу ресторана 119-летнего отеля.

"Отель Ritz London начал расследование после того, как посетители, пришедшие на чай, заметили мышь, снующую по всемирно известному ресторану пятизвездочного отеля", - говорится в статье.

Посетители отеля заявили, что наблюдали мышь вечером минувшего воскресенья около трех раз в течение часа, и выразили шок и недовольство увиденным.