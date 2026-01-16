https://ria.ru/20260116/lobnja-2068303287.html
В Подмосковье ищут водителя, привязавшего к бамперу снегокат с ребенком
происшествия
лобня
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Полицейские проверяют видео с автомобилем, движущимся по дороге с привязанным к нему снегокатом, на котором сидит ребенок, в подмосковной Лобне, личность водителя устанавливается, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что полицейские выявили в интернете публикацию, на которой запечатлено, как по дороге едет автомобиль с привязанным снегокатом, на котором сидит ребенок.
Правоохранители добавили, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя автомашины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - говорится в Telegram-канале ведомства.