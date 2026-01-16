© Кадр видео из соцсетей Ребенок едет на снегокате, прицепленном к автомобилю

В Подмосковье ищут водителя, привязавшего к бамперу снегокат с ребенком

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские проверяют видео с автомобилем, движущимся по дороге с привязанным к нему снегокатом, на котором сидит ребенок, в подмосковной Лобне, личность водителя устанавливается, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что полицейские выявили в интернете публикацию, на которой запечатлено, как по дороге едет автомобиль с привязанным снегокатом, на котором сидит ребенок.

Правоохранители добавили, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.