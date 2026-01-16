Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рогожник отметили динамику строительства Союзного государства
20:34 16.01.2026 (обновлено: 20:38 16.01.2026)
Лавров и Рогожник отметили динамику строительства Союзного государства
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял посла Белоруссии в России Александра Рогожника по случаю завершения им миссии в Москве, в ходе встречи стороны отметили... РИА Новости, 16.01.2026
россия, белоруссия, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял посла Белоруссии в России Александра Рогожника по случаю завершения им миссии в Москве, в ходе встречи стороны отметили устойчивую динамику строительства Союзного государства, сообщает МИД РФ.
"Стороны с удовлетворением отметили интенсивный характер российско-белорусских политических контактов на высшем и высоком уровнях, поступательное развитие многопланового двустороннего сотрудничества и устойчивую динамику строительства Союзного государства, плотную внешнеполитическую координацию в рамках интеграционных объединений с участием двух стран и международных организаций", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала