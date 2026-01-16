Лавров и Рогожник отметили динамику строительства Союзного государства

"Стороны с удовлетворением отметили интенсивный характер российско-белорусских политических контактов на высшем и высоком уровнях, поступательное развитие многопланового двустороннего сотрудничества и устойчивую динамику строительства Союзного государства, плотную внешнеполитическую координацию в рамках интеграционных объединений с участием двух стран и международных организаций", - говорится в сообщении.