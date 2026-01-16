Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил личную роль посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника в развитии российско-белорусских отношений и вручил ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает внешнеполитическое ведомство.
Лавров в пятницу принял Рогожника по случаю завершения им миссии в Москве.
"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял Александра Рогожника по случаю завершения им миссии чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ в связи с назначением на пост председателя Витебского областного исполнительного комитета... Министр высоко оценил личную роль посла в развитии всего комплекса российско-белорусских отношений, вручив ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.