Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял Александра Рогожника по случаю завершения им миссии чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ в связи с назначением на пост председателя Витебского областного исполнительного комитета... Министр высоко оценил личную роль посла в развитии всего комплекса российско-белорусских отношений, вручив ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.