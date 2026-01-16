Рейтинг@Mail.ru
Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии
16.01.2026
Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии
Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил личную роль посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника в развитии российско-белорусских отношений и вручил ему... РИА Новости, 16.01.2026
Лавров принял посла Белоруссии по случаю завершения его миссии

Лавров принял посла Белоруссии Рогожника по случаю завершения его миссии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил личную роль посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника в развитии российско-белорусских отношений и вручил ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает внешнеполитическое ведомство.
Лавров в пятницу принял Рогожника по случаю завершения им миссии в Москве.
"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял Александра Рогожника по случаю завершения им миссии чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ в связи с назначением на пост председателя Витебского областного исполнительного комитета... Министр высоко оценил личную роль посла в развитии всего комплекса российско-белорусских отношений, вручив ему нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Лавров и Рогожник отметили динамику строительства Союзного государства
