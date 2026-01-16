Лавров и глава МИД Омана высказались за активизацию межйеменского диалога

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Султаната Оман Бадр Бен Хамад аль-Бусаиди высказались за активизацию широкого межйеменского диалога под эгидой ООН с участием заинтересованных стран региона, сообщает МИД РФ.
"При обсуждении ситуации в Йемене Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад аль-Бусаиди высказались в пользу активизации коллективных усилий в интересах формирования благоприятных условий для запуска широкого межйеменского диалога под эгидой ООН с участием заинтересованных стран региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, отмечается, что стороны также обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития российско-оманских отношений на основе договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Москве в апреле 2025 года.
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране
15 января, 23:09