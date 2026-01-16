Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 16.01.2026 (обновлено: 19:06 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/lavrov-2068390878.html
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран - РИА Новости, 16.01.2026
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Султаната Оман Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора указали на необходимость прекращения РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:52:00+03:00
2026-01-16T19:06:00+03:00
в мире
оман
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
оман
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, россия
В мире, Оман, Россия
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран

Лавров и Аль-Бусаиди указали на необходимость невмешательства в дела государств

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Султаната Оман Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора указали на необходимость прекращения любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, сообщает МИД РФ.
"Указали (главы МИД - ред.) на необходимость прекращения любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, что является грубым нарушением основополагающих норм и принципов Устава ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
Вчера, 19:04
 
В миреОманРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала