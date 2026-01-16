https://ria.ru/20260116/lavrov-2068390878.html
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран - РИА Новости, 16.01.2026
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Султаната Оман Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора указали на необходимость прекращения РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:52:00+03:00
2026-01-16T18:52:00+03:00
2026-01-16T19:06:00+03:00
в мире
оман
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
оман
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оман, россия
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Лавров и Аль-Бусаиди указали на необходимость невмешательства в дела государств