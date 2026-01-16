Рейтинг@Mail.ru
Лавров поговорил с главой МИД Омана - РИА Новости, 16.01.2026
18:47 16.01.2026 (обновлено: 18:56 16.01.2026)
Лавров поговорил с главой МИД Омана
Лавров поговорил с главой МИД Омана
Лавров поговорил с главой МИД Омана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Султаната Оман Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, в ходе которого обсудили серьёзную эскалацию вокруг Ирана, которая нагнетается извне, сообщает МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Султаната Оман Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. В ходе беседы основное внимание было уделено искусственно нагнетаемой извне серьезной эскалации напряженности вокруг Ирана, чреватой перерастанием в широкомасштабный региональный конфликт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Лавров и глава МИД Омана заявили о невмешательстве в дела суверенных стран
Заголовок открываемого материала