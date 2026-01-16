https://ria.ru/20260116/lavrov-2068389725.html
Лавров поговорил с главой МИД Омана
Лавров поговорил с главой МИД Омана - РИА Новости, 16.01.2026
Лавров поговорил с главой МИД Омана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Султаната Оман Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, в ходе которого обсудили... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:47:00+03:00
2026-01-16T18:47:00+03:00
2026-01-16T18:56:00+03:00
оман
иран
россия
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260116/lavrov-2068390878.html
оман
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, иран, россия, в мире, сергей лавров
Оман, Иран, Россия, В мире, Сергей Лавров
Лавров поговорил с главой МИД Омана
Лавров и глава МИД Омана обсудили эскалацию вокруг Ирана