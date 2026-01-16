https://ria.ru/20260116/kuzbass-2068223789.html
В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы
В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы - РИА Новости, 16.01.2026
В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы
Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона.
В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы
В Кузбассе частично отменили автобусные рейсы из-за морозов
КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона.
"Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города", – говорится в сообщении.
По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 – минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.