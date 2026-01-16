Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров. Среди них Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва. Ведется работа над освобождением еще десяти населенных пунктов.