Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 16.01.2026 (обновлено: 16:49 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kupyansk-2068339633.html
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом"
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом" - РИА Новости, 16.01.2026
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом"
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления "Запада" и заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:59:00+03:00
2026-01-16T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068340706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f099c3682b4bc441ac877a2dbe21d982.jpg
https://ria.ru/20260116/svo-2068318972.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Все районы Купянска находятся под контролем российской армии, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город, сообщил командующий группировки "Запад". Белоусов провел совещание на пункте управления этой группировки и заслушал доклады о действиях войск.
2026-01-16T15:59
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068340706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_366f3793547a05bb6a34c2d9e0a5a405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом"

Кузовлев: ВС РФ контролируют весь Купянск, несмотря на попытки прорыва ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления "Запада" и заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения.
Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал, что все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки ВСУ прорваться в город.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Не скрыть". На Западе сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО
Вчера, 14:55

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров. Среди них Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва. Ведется работа над освобождением еще десяти населенных пунктов.
Белоусов вручил бойцам группировки государственные награды за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.
Как отмечал президент Владимир Путин, российские военные уверенно удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала