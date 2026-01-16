ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления "Запада" и заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения.
Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев рассказал, что все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки ВСУ прорваться в город.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров. Среди них Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва. Ведется работа над освобождением еще десяти населенных пунктов.
Белоусов вручил бойцам группировки государственные награды за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.
Как отмечал президент Владимир Путин, российские военные уверенно удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18