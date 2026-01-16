Жители Кубы отреагировали на заявления Трампа о венесуэльской нефти

ГАВАНА, 16 янв — РИА Новости. Жители Кубы обеспокоены будущим как своим, так и своей страны после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении поставок на остров венесуэльской нефти.

"В регионе сейчас очень напряженная обстановка, на кону стоит многое, не только нефть. На кону стоит даже наше право жить в мире и без войн", — рассказал РИА Новости житель Гаваны Роберто Риверо.

По его словам, хотя с начала года перебои с энергоснабжением в кубинской столице стали менее чувствительными, ситуация может измениться в любой момент.

Инженер на пенсии Андрес Васкес в беседе с агентством пожаловался, что уже несколько дней пытается купить горючее, но всякий раз это сделать все сложнее.

"Из-за ситуации в Венесуэле обстановка станет еще хуже", — считает он.

По наблюдениям Васкеса, после американской операции в Венесуэле кубинцы хотят запастись горючим, опасаясь дефицита.

Жительница расположенной в центральной части острова провинции Санкти-Спиритус Мария Тереса Марреро рассказала РИА Новости, что ее беспокоят заявления Трампа, поскольку регионы Кубы уже несколько лет страдают от отключений электроэнергии, которые длятся по десять и больше часов. По ее мнению, сейчас ситуация на острове даже более тяжелая, чем первые годы после распада СССР

Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Там они предстали перед судом, где их обвинили в наркотерроризме. Венесуэльский лидер вину не признал.

Венесуэлу временно возглавила вице-президент Делси Родригес. По данным Минобороны Боливарианской республики, в результате американской атаки погибли 100 человек.

На этом фоне Трамп заявил, что США получат сотни миллиардов и даже триллионы долларов от продажи венесуэльской нефти. Он также предупредил, что Куба теперь лишилась и сырья, и денег из Венесуэлы, и посоветовал властям острова заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".