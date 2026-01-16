https://ria.ru/20260116/kuba-2068228933.html
Жители Кубы отреагировали на заявления Трампа о венесуэльской нефти
2026-01-16T08:36:00+03:00
2026-01-16T08:36:00+03:00
2026-01-16T09:31:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
куба
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
сша
венесуэла
куба
ГАВАНА, 16 янв — РИА Новости. Жители Кубы обеспокоены будущим как своим, так и своей страны после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении поставок на остров венесуэльской нефти.
"В регионе сейчас очень напряженная обстановка, на кону стоит многое, не только нефть. На кону стоит даже наше право жить в мире и без войн", — рассказал РИА Новости житель Гаваны
Роберто Риверо.
По его словам, хотя с начала года перебои с энергоснабжением в кубинской столице стали менее чувствительными, ситуация может измениться в любой момент.
Инженер на пенсии Андрес Васкес в беседе с агентством пожаловался, что уже несколько дней пытается купить горючее, но всякий раз это сделать все сложнее.
"Из-за ситуации в Венесуэле
обстановка станет еще хуже", — считает он.
По наблюдениям Васкеса, после американской операции в Венесуэле кубинцы хотят запастись горючим, опасаясь дефицита.
Жительница расположенной в центральной части острова провинции Санкти-Спиритус Мария Тереса Марреро рассказала РИА Новости, что ее беспокоят заявления Трампа, поскольку регионы Кубы уже несколько лет страдают от отключений электроэнергии, которые длятся по десять и больше часов. По ее мнению, сейчас ситуация на острове даже более тяжелая, чем первые годы после распада СССР
.
Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро
и его жену Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Там они предстали перед судом, где их обвинили в наркотерроризме. Венесуэльский лидер вину не признал.
Венесуэлу временно возглавила вице-президент Делси Родригес. По данным Минобороны Боливарианской республики, в результате американской атаки погибли 100 человек.
На этом фоне Трамп заявил, что США получат сотни миллиардов и даже триллионы долларов от продажи венесуэльской нефти. Он также предупредил, что Куба теперь лишилась и сырья, и денег из Венесуэлы, и посоветовал властям острова заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. С таким же призывом выступил Пекин
, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал Вашингтон и МИД КНДР
.