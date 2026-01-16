Рейтинг@Mail.ru
17:49 16.01.2026
В Крыму зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
В Крыму зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
В Крыму зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Случаи бешенства среди диких животных зафиксированы на южном берегу Крыма, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
Ялте и Алуште зафиксировано несколько случаев бешенства среди диких животных", - говорится в сообщении.
Посетителей заповедников призвали быть предельно осторожными при встрече с лисами и другими дикими животными. Среди рекомендаций: не подходить к животным и не кормить, не пытаться гладить или фотографироваться, избегать контакта, особенно если животное ведет себя необычно.
Бешенство - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных
28 сентября 2025, 04:37
 
Республика КрымЯлтаАлуштаПроисшествия
 
 
