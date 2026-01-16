https://ria.ru/20260116/krym-2068376966.html
В Крыму зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
Случаи бешенства среди диких животных зафиксированы на южном берегу Крыма, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:49:00+03:00
