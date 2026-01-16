Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/kreml-2068297011.html
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине
Россия ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:21:00+03:00
2026-01-16T13:21:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20260115/rossija-2068043028.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине

Песков: усилия США по урегулированию на Украине соответствуют интересам России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Усилия Соединённых Штатов по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют нашим интересам, и мы ценим усилия Вашингтона в этом плане. Поэтому мы приветствуем эти усилия", - сказал он журналистам.

Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Песков отметил важность переговоров с США по Украине
15 января, 13:23
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала