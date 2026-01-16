https://ria.ru/20260116/kreml-2068297011.html
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине
Россия ценит и приветствует усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле оценили усилия США по урегулированию на Украине
Песков: усилия США по урегулированию на Украине соответствуют интересам России