Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/kreml-2068291212.html
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 16.01.2026
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, когда она будет определена президентом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:05:00+03:00
2026-01-16T13:05:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_126:24:2934:1604_1920x0_80_0_0_f658d1fa0c4d02287ffaef71305f6a3a.jpg
https://ria.ru/20251225/poslanie-2064485295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064638729_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_778df8b1e184191f4e3d77d781ac03cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Кремль проинформирует о дате послания Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, когда она будет определена президентом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. ​
Предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Оно было 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Кремле рассказали, будет ли послание президента Федеральному собранию
25 декабря 2025, 01:42
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала