Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, когда она будет определена президентом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. ​