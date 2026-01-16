Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК - РИА Новости, 16.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 16.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК - РИА Новости, 16.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК
Беженец из Красноармейска Сергей Петров сообщил РИА Новости, что полтора года просидел дома скрываясь от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
украина, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК

РИА Новости: житель Красноармейска полтора года сидел дома, скрываясь от ТЦК

© РИА Новости / Александр Харченко
Освобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими военными Красноармейск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска Сергей Петров сообщил РИА Новости, что полтора года просидел дома скрываясь от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы).
«
"Я дома сидел полтора года. Хотел прорваться трудовую забрать. Но сказали, только через военкомат. Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь. И вот тут полтора года сидели дома", - рассказал РИА Новости Петров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу
6 января, 00:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
