ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска Сергей Петров сообщил РИА Новости, что полтора года просидел дома скрываясь от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы).
«
"Я дома сидел полтора года. Хотел прорваться трудовую забрать. Но сказали, только через военкомат. Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь. И вот тут полтора года сидели дома", - рассказал РИА Новости Петров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.